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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مؤسس فيسبوك وزوجته في زفاف ابن أغنى رجل هندي

صدى البلد

انضم مارك زوكربيرج وبريسيلا تشان، مؤسسي فيسبوك، لاحتفالات عائلة أمباني قبل حفل زفافهما في الهند. وقد انفصلا عن أسلوبهما المتواضع المعتاد واختارا التألق.

لم يستعرض الزوجان ثراءهما، ولكنهما لم يترددا في التألق خلال احتفالات عائلة أمباني قبل حفل زفافهما. وحضر الزوجان الاحتفالات التي جمعت بين المشاهير والأغنياء في ولاية جوجارات بالهند، للاحتفال بزفاف أنانت أمباني ورادهيكا ميرشان. 

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ووفقا لموقع “ياهو نيوز” ويعتبر أنانت ابن موكيش أمباني، واحدًا من أغنى رجال آسيا، والذي قدرته بلومبرغ تصل إلى 113 مليار دولار.

استمرت الاحتفالات لمدة ثلاثة أيام وكانت باذخة للغاية، حيث شملت حفلًا خاصًا للمغنية ريهانا وعشاء جماعي لـ 51,000 شخص. 

وتم توجيه الضيوف أيضًا بلائحة ملابس مكونة من تسع صفحات للأحداث المختلفة، مما قد حفز زوكربيرج وتشان على تجربة نمط جديد من الأزياء، وعلى الرغم من أنهما يميلان إلى استخدام رموز الثراء الهادئة، إلا أنهما دفعا أموالًا طائلة من أجل زيهما الجريء قبل حفل الزفاف. 

بدأ الزوجان الاحتفالات يوم الجمعة بارتداء زيين سوداوين من تصميم ألكسندر ماكوين، بتكلفة تصل إلى 22,000 دولار. وارتدى زوكربيرج قميصًا أسود وسروالًا مطابقًا مع سترة ألكسندر ماكوين، والتي تبلغ قيمتها 7,000 دولار. وتتميز فستان تشان الطويل بزخارف ذهبية جريئة ويمكن الحصول عليه بسعر 15,000 دولار.

استمر الزوجان في تحسين أناقتهما في اليوم التالي، حيث ارتدى زوكربيرج قميصًا متلألئًا مستوحى من النمر من تصميم راهول ميشرا، الذي شارك صورًا على حسابه في إنستجرام. 

ويتوفر القميص المصنوع من الأورجانزا على موقع ميشرا، على الرغم من عدم رؤية الملابس الخاصة بالزوجين على الفور على موقع ميشرا، فإنها بلا شك تكلف مبالغ طائلة. ففي موقعه الإلكتروني، يمكن أن تصل أسعار اللهنجا للنساء إلى 18,799 دولار، في حين يتجاوز سعر طقم للرجال 7,000 دولار. وتتوفر أسعار العديد من العناصر على موقع ميشرا فقط عند الطلب.

الاحتفال حفل الزفاف الهند

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