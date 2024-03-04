وليد دعبس: عامر حسين لا يرد على اتصالات مسئولي فيوتشر

أبدى وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر سعادته بالتأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية، بعد التغلب على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، مشيرا إلى أن الفريق قدم مستوى طيب وجميع اللاعبين ظهروا في حالة فنية رائعة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة لم يراعي مواعيد المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "لا يوجد اي تقدير لنادي مودرن فيوتشر، وتم إعلاء مصلحة الوطن، واتحاد الكرة لم يمنحنا وقت كافٍ بعد لقاء سوبر سبورت الجنوب إفريقي، ومن ثم خوض لقاء سموحة في الدوري، ويجب أن يكون هناك فكر مختلف من جانب لجنة المسابقات، خصوصا في ظل الرحلة المرهقة بعد العودة من جنوب إفريقيا".

وأضاف: "موضوع وجود الـ3 أيام بين المباريات المحلية والإفريقية لا يجب أن يطبق على كل الأندية، خصوصا أن بعض الفرق تسافر بطائرات خاصة، يجب أن يكون هناك فكر مختلف من لجنة المسابقات في تنظيم المباريات".

وزاد: "أطالب مسئولي رابطة الأندية، وعامر حسين الذي لا يقوم بالرد عليى اتصالاتنا، وسواء كان في الاتحاد او الرابطة فهو يعمل لمصالح الأندية، فهو لا يدير أي نادٍ، لابد أن يكون مساعدات للجميع طبقا للمصالح العامة، وموضوع الـ3 أيام بين المباريات المحلية والإفريقية ليست إجبار على الجميع".

وأكمل: "لا أتمنى مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية، وأتمنى أن يكون النهائي مصري، ولكن ننتظر القرعة في النهاية، لم نلعب مباراة الهلال الليبي في استاد القاهرة، ولعبنا في السلام".

وأتم: "هناك تطور واضح لفريق فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفى، وبدأ يعلم كل الأمور عن اللاعبين، وهو يعمل جيدا مع الفريق، والروح رائعة بين اللاعبين الكبار والشباب".