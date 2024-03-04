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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين بعيادة النصر في الداخلة للشئون القانونية لمغادرتهم قبل المواعيد الرسمية

الدكتوره زينب عبد
الدكتوره زينب عبد الباري مدير التأمين الصحي

قررت الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد، إحالة العاملين بعيادة النصر الشاملة بالداخلة للشئون القانونية لمغادرتهم العيادة قبل مواعيد العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية فى هذا الشأن.

وكانت مدير المنطقة ترأست الاجتماع الدوري لمديري الإدارات و الاقسام بالمنطقة، واصدرت عدة توجيهات و قرارات خلال الاجتماع الدوري لإدارة المنطقة والتى تتعلق بإعادة توزيع بعض المهام بعدة أقسام و كذلك عرض تقارير المرور الشهرية لمختلف الادارات 
و الوقوف على اي معوقات للعمل و عرض الحلول المقترحة.
 

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وفى سياق متصل يستكمل فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد أعمال العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، تحت شعار "100 مليون صحة"، بالمجان، و ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأكدت مدير المنطقة، أن المبادرة انطلقت بجميع المدارس الإعدادية على مستوى المحافظة ، وأن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس من خلال الأطقم الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدة على أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سي"، يتم إحالة الطالب إلى عيادات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج بالمجان.

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