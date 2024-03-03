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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح سلع تموينية ولحوم طازجة بمنافذ الوحدات المحلية في الوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد عن طرح سلع تموينية وخضروات وفاكهة ولحوم طازجة بجميع منافذ الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمس بناءً على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتخفيفًا عن كاهل المواطنين، واستمرار توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، لافتًا إلى أنه أسهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة، كحماية للمواطنين من جشع التجار، واحتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو الواحد.

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وكانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات بأسعار مخفضة، وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية، ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم، كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية، للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

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أحتياجات المواطن احتياجات المواطنين استقبال شهر رمضان المبارك أساس اسهم استمرار أسعار مخفضة للمواطنين أسعار مخفضة الوحدات المحلية المنتجات الزراعية بيع الخضروات والفاكهة بمراكز المحافظة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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