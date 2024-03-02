أوقاف الوادي الجديد تنتهي من وضع خطة أنشطة شهر رمضان

أكد الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والندوات والمسابقات الدينية والقوافل الثقافية بجميع مساجد مراكز المحافظة الإدارية الخمس، بدعم الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف.

وقال «عيسى»، إنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل موسعة خلال الشهر الكريم تتضمن إقامة ندوات ودروس دينية على مدار الشهر الكريم يقوم بها مجموعة من الأئمة والواعظات، بحيث يتم تخصيص الأئمة للرجال والواعظات للسيدات، علاوة على تنظيم المقارئ القرآنية للأئمة وللأعضاء وجمهور المساجد ومجالس علمية ومجالس إفتاء، والتواصل مع الوحدات التنفيذية والاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية لضمان وصول الرسالة الدينية الصحيحة، موضحا أنه سيتم إقامة حلقات الذكر والملتقى الفكرى يوميا بما يوفر الروحانيات الإيمانية في الشهر الكريم وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين وأساتذة الجامعات.

وأضاف أنه تم تكثيف حملات النظافة المكبرة الخاصة بالمساجد حفاظًا على هيبة وقيمة بيوت الله لتكون مجهزة ومهيأة لاستقبال الرواد والمصلين والصائمين خلال الشهر الكريم، وأداء صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف حسب الخطة المتعارف عليها من قبل وزارة الأوقاف، والتنسيق مع الأزهر الشريف في تنظيم قوافل لدعم الفكر الصحيح والفكر الثقافي الديني المستنير التوعوي لتصل رسالة الإسلام الحنيف.

وأشار إلى وضع جدول توزيع الأئمة والخطباء على مستوى 600 مسجد بربوع المحافظة لأداء صلاة التراويح، وأداء خطب الجمعة وتشمل عدة موضوعات أهمها رمضان شهر الطاعات، ورمضان شهر الانتصارات، وأعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان، وصدقة الفطر وحق الله في المال، وأحكام ومقاصد.