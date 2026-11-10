الطاقة الدولية تطلق مركزا عالميا لرصد اضطرابات الطاقة وتحديد المخاطر التي تهدد البنية التحتية

أطلقت وكالة الطاقة الدولية مركزاً عالمياً جديداً لرصد مرونة قطاع الطاقة، بهدف مساعدة الحكومات والشركات حول العالم على تحديد مواطن تعرض البنية التحتية للطاقة للمخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية وصولاً إلى الهجمات المتعمدة، وتحديد الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر انقطاع الإمدادات.
وبحسب بيان للوكالة، يُعد المركز، الذي يحمل اسم «المرصد العالمي لمرونة قطاع الطاقة»، الأول من نوعه من حيث توفير قاعدة متكاملة للبيانات والتحليلات المتعلقة باضطرابات أنظمة الطاقة، ورصد المخاطر التي تواجه البنية التحتية، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات تضم التدابير والسياسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز قدرة القطاع على الصمود.
وجاء إطلاق المرصد دعماً لتعهد الرئاسة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بشأن التوسعالعالمي في الكهرباء، والذي يستهدف تحقيق تقدم في كهربة القطاعات المختلفة بحلول عام 2035. وركزت المرحلة الأولى من المرصد على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الكهرباء، بالتزامن مع تزايد الاعتماد العالمي على الطاقة الكهربائية. وأوضحت الوكالة أنها رصدت، منذ عام 2022، نحو 3000 حالة انقطاع للكهرباء مرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة وغيرها من الكوارث الطبيعية في أكثر من 150 دولة، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تسببت سنوياً في حرمان نحو 190 مليون مشترك من الكهرباء بصورة مؤقتة في المتوسط.
ومن المقرر أن يوسع المرصد نطاق رصده ليشمل مختلف قطاعات الطاقة، مع توفير بيانات أكثر تفصيلاً بشأن أسباب حالات الانقطاع وتأثيراتها. ويتضمن المرصد أطلساً عالمياً يرصد مدى تعرض البنية التحتية للطاقة لمخاطر الفيضانات والأعاصير المدارية وموجات الحر الشديدة، وأظهر تحليل الوكالة أن نحو 30% من أصول الكهرباء حول العالم معرضة للأعاصير المدارية متفاوتة الشدة، فيما يواجه نحو 20% منها مخاطر التعرض لفترات ممتدة من الحرارة الشديدة، بينما يقع أكثر من 10% من هذه الأصول في مناطق معرضة للفيضانات.
وقالت لورا كوزي، مديرة الاستدامة والتكنولوجيا والتوقعات بوكالة الطاقة الدولية، إن المخاطر التي تواجه أنظمة الطاقة تتزايد، بدءاً من التهديدات السيبرانية والهجمات المتعمدة وصولاً إلى الظواهر الجوية المتطرفة، ما يجعل تعزيز القدرة على الصمود أولوية ملحة، مضيفة أن المرصد يوفر قاعدة شاملة وجديدة من البيانات والأدلة لدعم القرارات والاستثمارات المتعلقة بمرونة قطاع الطاقة وأمنه.
ولمساعدة الحكومات والشركات على مواجهة هذه المخاطر، يوفر المرصد قاعدة بيانات تضم أكثر من 130 إجراءً لتعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة في مرحلته الأولى، تشمل دراسات حالة ومراجع تتناول أنواعاً مختلفة من البنية التحتية والمخاطر المحتملة.
وتتضمن هذه الإجراءات تطوير نظم الحوكمة وتصميم أنظمة الطاقة، وتعزيز البنية التحتية المادية، وتحسين الممارسات التشغيلية وآليات الرصد والمتابعة، بما يتيح معالجة عدة مخاطر في الوقت نفسه وتحسين كفاءة التشغيل اليومي.
يأتي إطلاق المرصد استجابة لدعوات أُطلقت خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوكالة في أكتوبر 2025 بشأن تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، حيث شدد الوزراء وصناع القرار على ضرورة تحسين البيانات المتعلقة بتأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة وغيرها من المخاطر على أنظمة الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي للاستعداد للاضطرابات المستقبلية. وأكدت الوكالة أن المرصد سيظل منصة متجددة وقابلة للتطوير، من خلال توسيع نطاق البيانات المتعلقة بالاضطرابات والمخاطر والبنية التحتية، ومساعدة الحكومات والشركات على تحديد أولويات التدخل والاستثمار اللازمة لتعزيز قدرة قطاع الطاقة على مواجهة التحديات وضمان استمرارية الإمدادات.