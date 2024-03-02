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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الوادى الجديد" تنفذ ورش عمل عن فن الخشب المطعم بالصدف والماركترى

جانب من الدوره
جانب من الدوره


 

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الملتقى الحرفى للفتيات لتعليم فن الخشب المطعم بالصدف والماركترى، ضمن خطه أنشطة أندية الفتاه والمرأة بمراكز شباب المحافظة، تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعه بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

وجرى تنفيذ ورشة عمل لتعليم الفتيات فن صناعة الخشب بالصدف، بمركز شباب الفتح بمدينة الداخلة، واستعرض المدرب محمد شرف الدين ملامح هذه الحرفة الممتعة لما لها من قيمة تسويقية وفنية كبيرة، حيث تعد صناعة الخشب من أهم وأبرز الحرف اليدوية، نظرًا لأهمية المنتجات الخشبية التراثية والتى تدخل فيها صناعة الهودج والراحلة وأعمدة الخيام والصناديق والمندوس وبعض الأواني ولوازم الحرف التقليدية.

وأكد المدرب شرف الدين علي، أن مهنة الحفر على الخشب من المهن الشعبية النادرة إذ لم يعد يمارسها سوى قلة من الحرفيين، وتكاد تندثر رغم جمالياتها الفنية واقبال المواطنين على شرائها، مؤكدا  انه تم تعريف وضع الصدف والعاج على الخشب، وهو إدخال المادة إلى جزيئات من أنواع خشبية مختلفة، حيث ينشر الخشب إلى أعواد صغيرة تشكل في ربطها حزمة من أنواع وألوان مختلفة يتم تقطيعها بشكل شرائح تجمع إلى بعضها ليصاغ منها الشكل.

كما شرح المدرب تعريف فن الماركتريه وهى تقنية يتم فيها قطع قشور الخشب ذات الألوان المختلفة بعناية لتتناسب مع بعضها بدقة مما يخلق تصميمًا في الخشب، وهي تقنية دقيقة جدًا تقضي على الفجوات حول القطع الفردية لصورة التطعيم.

واستعرض أهمية الأدوات المطلوبة لتصنيع تلك القطع الفنية أبرزها جهاز النحت على الخشب، الرسمة المرغوب طباعتها على الخشب، ورق الصنفرة الناعم، عبوة دهان باللون المرغوب، أو دهان تلميع للخشب، اختيار الخشب اللين لتسيهل عملية الحفر، والمحافظة على سلامة الأدوات الحفر، ومن أفضل أنواع الخشب لهذا الغرض هو خشب الصنوبر، وخشب الزيزفون، وخشب الجوز.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اقبال المواطنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشك الصنوبر الشباب والرياضة تعليم الفتيات بمدينة الداخلة اليدوية النادرة المنتجات المنتجات الخشبية

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