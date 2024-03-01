جامعة الوادي الجديد تحصد عدة جوائز في مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

حصدت جامعة الوادى الجديد عدد من الجوائز في المسابقة التى نظمتها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (صحتنا من صحة كوكبنا) على مستوى جامعات الصعيد والتى نظمتها جامعة أسيوط فى الفترة من 26 حتي 2024/2/28.

وقال أنور عباس مدير عام الاداره المركزية لرعاية الشباب بالجامعة أن الجامعة فازت بعدد ست جوائز للطلاب فى مسابقات الماراثون والفيديو القصير والابحاث حصل كلٱ منهم علي دراجة وهم:

١ - الطالب/عبدالله صديق عبدالرحمن محمود في بالفرقة الثالثة -كلية التربية -في مسابقة الڤيديو القصير.

٢- الطالبة/هاجر صلاح يوسف حسين بالفرقة الثانية كلية الٱداب - في مسابقة الأبحاث .

٣- الطالبة/تقي طارق عطايتا الله - بالفرقة الأولى كلية الٱداب في مسابقة الأبحاث.

وفي سباق الماراثون فاز كلٱ من:

٤- الطالب/محمد جبريل عمران سيد ..بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية.

٥- الطالبة/سندس عاصم محمد يوسف بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية.

٦- الطالبة/منة أحمد عبدالحافظ بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية.

هذا وقدم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة والإدارة المركزية لرعاية الشباب على الفوز بهذه المراكز المتقدمة متمنيا لهم مزيدا من التوفيق للارتقاء بجامعة الوادي الجديد فى كافة الأنشطة.