جامعة الوادى الجديد تكرم الدكتور ماهر الشامى لفوزه بالمسابقة العالمية للإعجاز العلمى

كرم الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامى، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بالجامعة، لحصوله على الجائزة التقديرية لعام 1445ه‍ـ في موضوع “إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة” لعام 2023م، وذلك في المسابقة العالمية للإعجاز العلمي التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





جاء ذلك على هامش انعقاد جلسة مجلس الجامعة لشهر فبراير 2024 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات و أعضاء مجلس الجامعة، وذلك بالمبنى الإدارى للجامعة.

بدأت الجلسة بتقديم رئيس الجامعة التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث وجه رئيس الجامعة بتنفيذ سلسلة من الأنشطة خلال شهر رمضان لإحياء ليالى الشهر الكريم، كما تمت الموافقة على منح الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين بكليات الجامعة، ومناقشة عدد من الموضوعات الأخرى فى المجلس الشهري.