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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: مجموعة السبع تتفق على وضع بنية أمنية جديدة في لبنان قبل نهاية العام

مجموعة السبع
مجموعة السبع
أمنية رشاد الجلوي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، اتفاق وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة التحرك سريعًا لإرساء بنية أمنية جديدة في لبنان قبل نهاية العام، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني عقب انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل».

وجاءت تصريحات بارو عقب ترؤسه اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شدد على أهمية وضع ترتيبات أمنية تضمن استقرار لبنان واستمرار الحفاظ على الأمن في المنطقة، بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن خطر تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن احتمالات استئناف الضربات العسكرية لم تُستبعد بشكل كامل، رغم الإشارات الأمريكية إلى عدم وجود حاجة في الوقت الراهن لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق.

وقال بارو إن مخاطر عودة التصعيد كانت محور مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اليومين الماضيين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات المواجهة بين واشنطن وطهران.

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