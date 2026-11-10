القبض على شخصين يروجان المخدرات بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "آيس ، بودر" ) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.