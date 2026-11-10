الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة طالب تعرض لواقعة نصب بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر لتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص مقابل تسهيل سفره للدراسة بالخارج بكفر الشيخ.







بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ) ، وبإستدعائه قرر بإرتباطه بعلاقة جيرة مع (مترجم بأحد الفنادق) ولعلمه بسابقة سفره للدراسة بإحدى الدول الأجنبية طلب منه مساعدته للتقديم بإحدى الجامعات بذات الدولة وإنهاء إجراءات السفر إليها وتحصل منه على مبلغ مالى مقابل تذاكر الطيران ورسوم التقديم بالجامعة إلا أنه فوجئ بأن الجامعة التى قدم الأوراق إليها "غير معتمدة من قبل الجهات المختصة" وذلك عقب حصوله على القبول بالجامعة المتعاقد عليها وتأشيرة للسفر وتذاكر الطيران "وقدم ما يفيد ذلك" ولدى مطالبة المشكو فى حقه رد المبلغ رفض ، وبسؤال الأخر أيد ما سبق ، وأضاف بأن المبلغ الذى تحصل عليه من الشاكى إستخدمه فـى حجز تذاكر الطيران والتقديم بالجامعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.