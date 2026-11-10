جنوب إفريقيا تدعو لانتخابات شاملة في جنوب السودان وتعرض دعما فنيا ولوجستيا

دعت جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى ضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في جنوب السودان في ديسمبر المقبل، معربة عن استعدادها لتقديم دعم فني ومعدات انتخابية للمساعدة في استكمال الاستعدادات.

وقال مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة مكسوليسي سيزو نكوسي، أمام جلسة لمجلس الأمن، إن الاستعدادات الحالية للانتخابات لا تزال غير كافية، مستندا إلى تقييم للاتحاد الإفريقي أشار إلى نقص في الموارد والخبرات الفنية.

وأكد نكوسي حق جنوب السودان السيادي في تحديد مسار عمليته الانتخابية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة استيفاء المتطلبات القانونية والمالية والتشغيلية، وضمان مشاركة أوسع للأحزاب السياسية والنساء والشباب.

كما أعرب عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والقيود المفروضة على وصول المساعدات، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناتجة عن تدفق اللاجئين والفارين من الحرب في السودان المجاور.

وأوضح أن جنوب إفريقيا عرضت تقديم مساعدة فنية ومعدات انتخابية، مشيرا إلى دعوة مسؤولين انتخابيين من جنوب السودان لمتابعة الانتخابات المحلية التي أجريت في جنوب إفريقيا في 4 نوفمبر، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الانتخابية.