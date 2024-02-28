عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد يستقبل طلاب الجغرافيا بآداب بنها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد الرحلة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والطلاب بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بنها .

وقال الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز إن الهدف من الزيارة  هو التعرّف على الاستكشافات العلمية  التى قام المركز باكتشافها فى الفترة الأخيرة ويرجع تاريخه إلى ملايين السنين بصحراء الوادى الجديد.

مجلس جامعة الوادى الجديد يناقش تنظيم سلسلة من الأنشطة في رمضان


 
 وقدّم أعضاء الرحلة العلمية من كلية الآداب بجامعة بنها الشكر للدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور جبيلى عبدالمقصود مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة على دعمهما لمركز الحفريات الفقارية بالجامعة.

استكشاف أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الوادي الجدي الحفريات الفقارية الجغرافيا كلية الاداب قسم الجغرافيا لطلاب كلية الآداب جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

موضوعات متعلقة

فوسفات مصر: ندرس إقامة أول مدرسة للتعدين في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف موقفها من إرسال قوات لـ أوكرانيا

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

أهدوا اللقب للرئيس السيسي | منتخب مصر للميني فوتبول يتوج بالبطولة العربية

طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟ الإفتاء توضح

الوضع بفلسطين والتعاون العربي .. رسائل مهمة من أبو الغيط لوزراء الشباب

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

بكيلو برتقال فقط.. طريقة عمل 10 لتر عصير مركز لرمضان

عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

من غير بطانة .. نسرين طافش بـ فستان جريء يفاجئ الجميع

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ