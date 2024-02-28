مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد يستقبل طلاب الجغرافيا بآداب بنها

استقبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد الرحلة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بنها .

وقال الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز إن الهدف من الزيارة هو التعرّف على الاستكشافات العلمية التى قام المركز باكتشافها فى الفترة الأخيرة ويرجع تاريخه إلى ملايين السنين بصحراء الوادى الجديد.





وقدّم أعضاء الرحلة العلمية من كلية الآداب بجامعة بنها الشكر للدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور جبيلى عبدالمقصود مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة على دعمهما لمركز الحفريات الفقارية بالجامعة.