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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة الوادى الجديد يناقش تنظيم سلسلة من الأنشطة في رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى جلسة مجلس الجامعة لشهر فبراير 2024 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة وذلك بالمبنى الإدارى للجامعة.

وبدأت الجلسة بتقديم رئيس الجامعة التهنئة بقرب حلول شهر  رمضان المبارك مقدما التحية والشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات والعاملين بالجهاز الإداري والطلاب للمشاركة فى إنجاح زيارة وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات لانعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعة بأروقة جامعة الوادي الجديد حيث تفقد الوزير وافتتاح ومرافقوه من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عددا من المرافق والمنشآت والكليات الجديدة .

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كما قدم رئيس الجامعة الشكر للاعلاميين والصحفيين ومراسلى الإذاعة والتلفزيون على تغطيتهم المتميزة  للزيارة، وقدم رئيس الجامعة الشكر لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة بقيادة الدكتور هانى عيد المشرف على إدارة العلاقات العامة بالجامعة على ادائهم المتميز فى استقبالهم لضيوف الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بتنفيذ سلسلة من الأنشطة خلال شهر رمضان لإحياء ليالى الشهر الكريم بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى.

وخلال جلسة مجلس الجامعة قام الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بتكريم رئيس الجامعة على دعمه لنجاح المؤتمر العلمى الأول لكلية الطب البيطري، بالإضافة إلى  تكريم  رئيس الجامعة للدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامى مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لحصوله على الجائزة التقديرية لعام 1445ه‍ـ في موضوع (إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة) لعام 2023م  ، وذلك في المسابقة العالمية للإعجاز العلمي التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الموافقة على منح  الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين بكليات الجامعة .

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