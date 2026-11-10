تحمي المخ والكبد والقلب.. جمال شعبان يتحدث عن فوائد القهوة

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة مشروبات الطاقة على صحة الأطفال، لما قد تسببه من تأثيرات سلبية على القلب والدورة الدموية، خاصة أنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، فضلًا عن احتمالية حدوث اضطرابات في كهرباء القلب، وتحدث عن بعض الفوائد الصحية المحتملة لـ القهوة بالنسبة للبالغين، مشددًا على أهمية الاعتدال في تناولها وتجنب إضافة السكر إليها.

وأكد جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن مشروبات الطاقة من المنتجات التي تشكل خطرًا على صحة الأطفال، محذرًا من السماح لهم بتناولها بسبب تأثيرها على ضربات القلب وضغط الدم، وما قد تسببه من مشكلات في كهرباء القلب.

جمال شعبان ينصح بعدم تقديم القهوة للأطفال

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي أنه لا ينصح بتناول الأطفال للقهوة، مشيرًا إلى أن الحديث عن فوائد هذا المشروب يرتبط بالبالغين، وليس الأطفال، نظرًا لاختلاف احتياجات الجسم وتأثير الكافيين عليهم.

فوائد القهوة لصحة المخ والكبد

وأوضح جمال شعبان أن القهوة قد تحمل عددًا من الفوائد الصحية للبالغين، لافتًا إلى ارتباط تناولها باعتدال ببعض الفوائد المتعلقة بصحة المخ، وانخفاض مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والتراجع المعرفي، فضلًا عن فوائد محتملة لصحة الكبد وتقليل مخاطر الكبد الدهني.

وأشار إلى أن القهوة قد يكون لها دور إيجابي في تقليل بعض المخاطر المرتبطة بأمراض الشرايين القلبية، مؤكدًا أهمية تناولها دون إضافة السكر للاستفادة من فوائدها المحتملة دون زيادة السعرات الحرارية.

قبل السادسة مساءً.. نصيحة جمال شعبان لمحبي القهوة

وشدد على أهمية اختيار التوقيت المناسب لتناول القهوة، ناصحًا بتجنب شربها بعد الساعة السادسة مساءً، حتى لا يؤثر الكافيين على جودة النوم والراحة خلال الليل.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الانتباه إلى العادات الغذائية اليومية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، والابتعاد عن مشروبات الطاقة، مع الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

