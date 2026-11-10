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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

اتحاد السلاح
اتحاد السلاح
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، عن قائمة منتخب مصر لسلاح السيف والتي ستشارك في منافسات بطولة كأس العالم للرجال والسيدات والمقامة في العاصمة الجديدة خلال الفترة ما بين 12 نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر الجاري.

ويمثل منتخب مصر لسلاح السيف كل من أحمد هشام، محمد عامر، زياد السيسي وأدهم معتز على صعيد الرجال، فيما تمثل كل من نجوى نوفل والعنود حجازي وريناد الدكش وسارة شومان منتخب السيدات.

كما تشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المصريين على نفقتهم الشخصية حيث أن تنظيم البطولة في مصر يسمح بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وضمت قائمة باقي اللاعبين المشاركين من مصر كل من يوسف بدر، حمزة أبوحلوة، علي عطية، علي دويدار، عمر دويدار، يوسف عبدالقادر، آدم صالح، حسين حسن، عمر شادي، عمر حلمي، أحمد القاضي، سيف نور الدين، ياسين الباجوري على صعيد الرجال، فيما تشارك في السيدات كل من خديجة أبوعلم، زينة صالح، غزل الرجال، تاليا قاسم، روضة نصر، نور الهدى إيهاب، ريتال الدكش، جنى لطفي، ندى إيهاب، سلمى الكافوري، لمار خضير، لين حسن، فريدة بسيوني، جاسمين عطية، عنان حجازي.

ونجح الاتحاد المصري للسلاح خلال الأعوام الماضية في استضافة وتنظيم العديد من البطولات الدولية والقارية والعالمية، وهو ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي للسلاح في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإخراجها بالصورة التنظيمية المطلوبة، خاصة في ظل الإمكانات التي تمتلكها مصر والخبرات التي اكتسبتها من استضافة البطولات السابقة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم في سلاح السيف، حيث تمثل البطولة فرصة مهمة للاحتكاك الدولي بين اللاعبين، إلى جانب المنافسة على المراكز المتقدمة وحصد النقاط في التصنيف الدولي.

الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني منتخب مصر منتخب مصر لسلاح السيف بطولة كأس العالم للرجال والسيدات

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