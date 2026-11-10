إنارة شوارع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية.. ورفع كفاءة الأعمدة واستكمال أعمال التطوير والتشجير

تتواصل أعمال تطوير وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، المحافظ، برفع كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة الصناعية.

حيث تم تشغيل الإنارة العامة بعدد من شوارع المنطقة، مع استمرار العمل لرفع كفاءة باقي الأعمدة واستكمال أعمال الصيانة.

وأكدت ولاء صبرة، مدير لجنة المنطقة الصناعية، استمرار أعمال رفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة وخدمة المستثمرين والعاملين بها.

وأضافت أن اللجنة تنسق مع الجهات الأمنية لتكليف دوريات أمنية بالمرور داخل المنطقة الصناعية، بما يسهم في حماية أموال المستثمرين والحفاظ على ممتلكاتهم وتأمين المنشآت والمصانع.

وأوضحت أن أعمال التطوير لا تقتصر على الإنارة فقط، وإنما تشمل استكمال أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المساحات المختلفة، في إطار خطة متكاملة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تدعم النشاط الصناعي والاستثماري بالمحافظة.