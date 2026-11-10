رئيس هيئة الأركان الأردنية يبحث مع وفدين أسترالي وألماني تعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، مع وفدين عسكريين أسترالي وألماني، سبل تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، وذلك خلال لقاءين منفصلين عقدا اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن اللواء الركن الحراسيس بحث مع نائب رئيس أركان الدفاع للجيش الألماني الفريق نيكول شيلينغ والوفد المرافق لها، آفاق تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى، في لقاء منفصل، الوفد العسكري الأسترالي برئاسة العميد كولن باسيت، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والتدريبية، وأكدا أهمية توسيع أوجه التعاون بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشاد الوفدان بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، وبالدور الذي تضطلع به المملكة، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية.