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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة الأزمات الدولية تحذر من عودة جنوب السودان إلى صراع واسع النطاق

مدير برنامج إفريقيا
مدير برنامج إفريقيا
أ ش أ

حذر مدير برنامج إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية موريثي موتيجا من أن جنوب السودان يواجه خطر العودة إلى صراع واسع النطاق، في ظل تراجع تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 وتعمق الانقسامات السياسية قبيل الانتخابات المقررة في 22 ديسمبر المقبل.

وقال موتيجا أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم/الثلاثاء/ إن احتجاز النائب الأول السابق للرئيس رياك مشار، واستبدال نواب من المعارضة وحل حكومة الوحدة الوطنية تمثل انتكاسات كبيرة لمسار السلام، محذرا من أن إجراء الانتخابات على نحو متعجل ودون توافق سياسي قد يوجه "ضربة حاسمة" لإطار السلام لعام 2018 ويؤدي إلى تجدد أعمال العنف على نطاق واسع.

وأشار إلى أن نحو 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه 7.8 مليون شخص مستويات حادة من الجوع، فضلا عن نزوح مئات الآلاف بسبب القتال.

وأضاف أن الحرب في السودان زادت من الضغوط على جنوب السودان، بعد أن عطلت صادرات النفط وأسهمت في عبور أكثر من 1.3 مليون شخص الحدود إلى البلاد.

وأكد موتيجا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا دبلوماسيا عاجلا من الشركاء الإقليميين والدوليين، داعيا مجلس الأمن إلى دعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والضغط من أجل السماح بالوصول إلى مشار، وتجنب المضي في انتخابات دون توافق سياسي واسع.

كما دعا إلى تعزيز دوريات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" وإجراءات حماية المدنيين، مشددا على أن البعثة لا يمكن أن تتحمل بمفردها مسؤولية احتواء الأزمة المتصاعدة.

الأزمات الدولية جنوب السودان واسع النطاق

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