سيدات ريال مدريد يحققن انتصارهن الأول في مرحلة الدوري

حقق فريق ريال مدريد انتصاره الأول في مرحلة الدوري ضمن النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للسيدات بالتغلب على ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف دون رد الثلاثاء.



سجلت أريانا كاروسو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 55 وأضافت لينيث بيرنشتاين الهدف الثاني في الدقيقة 65 وفي الدقيقة 81 سجلت ليندا كايسيدو الهدف الثالث.

ورفعت سيدات ريال مدريد رصيدهن بذلك إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتاً من فوز وثلاث تعادلات.

من جانبه تجمد رصيد فريق باريس عند نقطتين فقط.

وضمن الجولة ذاتها تعادلت سيدات تشلسي خارج قواعدهن مع فريق هاكين بدون أهداف، وحصد تشلسي بذلك النقطة الثامنة في المركز الثاني مؤقتاً فيما أصبح رصيد هاكين نقطتين.