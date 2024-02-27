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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوسفات مصر: ندرس إقامة أول مدرسة للتعدين في الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، إنه يجري حاليا دراسة إقامة أول مدرسة للتعدين في الوادي الجديد.

وأوضح عبدالعظيم، خلال اجتماع عقد على هامش المؤتمر السنوي الثلاثين للأسمدة، لبحث استعدادات إقامة مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مجال التعدين بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، بعد موافقة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة واهتمام القيادة السياسية بالتعليم التكنولوجي التطبيقي والدور المجتمعي لوزارة البترول والثروة المعدنية بما يسهم في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

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وأكد عبد العظيم، أن وزارة البترول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تبحثان حاليا خطوات إقامة المدرسة في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، في إطار الاهتمام بالتعليم الفني وبما يهدف لتخريج عمالة فنية ماهرة في مجال التعدين والثروة المعدنية واستخراج الفوسفات.

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