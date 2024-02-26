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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد .. تنفيذ سلسلة ندوات تثقيفية بمراكز الشباب

صدى البلد

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بهاء شوقي، تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية والأنشطة بمراكز الشباب على مستوى مراكز المحافظة، موضحا أن إدارة التنمية الشبابية نفذت ندوة حول إدارة الوقت والاستفادة منه ضمن خطو أنشطة أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 50 فتاة بمركز شباب بلاط.

أضاف شملت كيفية إدارة الوقت وخصائصه بالإضافة إلى كيفية التخطيط لإدارة الوقت والذات بفاعلية أكبر وتأثير أقوى باستخدام استراتيجيات إدارة الوقت، والتغلب على معوقات تنظيم الوقت، وأهمية كبيرة في حياة الإنسان، والزيادة في كفاءة العمل، ويمنح فرص أكبر لتحقيق أهدافك سواء على المستوى الشخصي أوالمستوى العملي، وكذلك تنمية المهارات الشخصية وتجنب تأجيل الأعمال، والتعرف على طرق التحصيل الجيد لتحقيق أقصى إستفادة من الوقت في حياتنا اليومية.

قال شوقي إنه تم تنفيذ بعض الأنشطة الحيوية بمركز شباب البشندي بقطاع بلاط شملت كرة اليد بنات ومعسكر خدمة بيئة وورشة حرفية بهدف اكتشاف وإعداد وتدريب الناشئين لأصحاب المواهب الرياضية في سن مبكرة بأسلوب علمي لإعداد اللأبطال ورعايتهم صحيا واجتماعيا.

في سياق أخر أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم افتتاح مقار تجهيز الوجبات المطهية عقب انتهاء إجراءات التطوير من جانب لجنة مشروعات التغذية المدرسية لطلاب مدارس التربية الخاصة وفق التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي والتموين والصحة.

أشار إلى الجهود المكثفة في المتابعة المستمرة للتغذية المدرسية، والقيام بصفة دورية بسحب العينات وإرسالها للمعامل للتأكد من جودتها، حفاظاً علي صحة الطلاب والطالبات .

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