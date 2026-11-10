خلال اجتماع لجنة النقل.. النائب ثروت سويلم يستنكر الحملة الموجهة ضد كامل الوزير



استنكر النائب الدكتور ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحملة الموجهة ضد الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء 10 / 11 / 2026، لمناقشة ملف حادث قطاري العياط.

وتقدم النائب في بداية كلمته بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وطلب من الوزير تشديد العقوبات على المتسببين في الحادث.

وأكد سويلم أن ما قدمه الوزير منذ توليه قيادة وزارة النقل في مارس 2019 يمثل جهدًا عظيمًا في تطوير منظومة السكك الحديدية، وتطوير 800 مزلقان في أنحاء مصر، وتطوير محطات القطارات، ورفع كفاءة القطارات.

وأشار إلى أن الهيئة تبذل كل الجهود لتطوير العنصر البشري، إلى جانب الطفرة العظيمة في المحاور المرورية.

وأشاد النائب باحترافية الوزير وما قدمه خلال سبع سنوات، متمنيًا له التوفيق والنجاح في إضافة المزيد من التطوير لمنظومة السكك الحديدية، مع قرب تشغيل القطار الكهربائي وتطوير الموانئ.

وقال سويلم: حقًا يستحق السيد الوزير كل الدعم والتأييد في تلك المرحلة الصعبة.

كما أشاد النائب بالمهندس وجدي، مساعد وزير النقل والمواصلات، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية.

وأكد النائب الدكتور ثروت سويلم حرص الوزير على التواجد المستمر في أماكن الحوادث لحين إعادة تشغيل خطوط السير.