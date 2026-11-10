قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خلال اجتماع لجنة النقل.. النائب ثروت سويلم يستنكر الحملة الموجهة ضد كامل الوزير

لجنة النقل
لجنة النقل
فريدة محمد


استنكر النائب الدكتور ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحملة الموجهة ضد الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء 10 / 11 / 2026، لمناقشة ملف حادث قطاري العياط.

وتقدم النائب في بداية كلمته بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وطلب من الوزير تشديد العقوبات على المتسببين في الحادث.

وأكد سويلم أن ما قدمه الوزير منذ توليه قيادة وزارة النقل في مارس 2019 يمثل جهدًا عظيمًا في تطوير منظومة السكك الحديدية، وتطوير 800 مزلقان في أنحاء مصر، وتطوير محطات القطارات، ورفع كفاءة القطارات.

وأشار إلى أن الهيئة تبذل كل الجهود لتطوير العنصر البشري، إلى جانب الطفرة العظيمة في المحاور المرورية.

وأشاد النائب باحترافية الوزير وما قدمه خلال سبع سنوات، متمنيًا له التوفيق والنجاح في إضافة المزيد من التطوير لمنظومة السكك الحديدية، مع قرب تشغيل القطار الكهربائي وتطوير الموانئ.

وقال سويلم: حقًا يستحق السيد الوزير كل الدعم والتأييد في تلك المرحلة الصعبة.

كما أشاد النائب بالمهندس وجدي، مساعد وزير النقل والمواصلات، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية.

وأكد النائب الدكتور ثروت سويلم حرص الوزير على التواجد المستمر في أماكن الحوادث لحين إعادة تشغيل خطوط السير.

لجنة النقل ثروت سويلم الفريق كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

مفاجأة بشأن موقف محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر رغم الإصابة

سيدات ريال مدريد

سيدات ريال مدريد يحققن انتصارهن الأول في مرحلة الدوري

اتحاد السلاح

اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد