رئيس "الغد": حكم إدراج 35 كيانا على قوائم الإرهاب يعزز جهود حماية الأمن القومي

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بحكم القضاء المصري الصادر بنشر إدراج "مجلس مسلمي أوروبا" و35 كيانًا إقليميًا وأهلية تابعة له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واصفًا هذا الحكم الصارم بأنه استكمال طبيعي وضروري للإستراتيجية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية لدحر الإرهاب بشتى صور وأشكاله.

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تعقب وملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية المؤثرة في الخارج

وقال رئيس حزب الغد، في تصريحات صحفية له، إن المواجهة الحاسمة مع الإرهاب لم تعد مقتصرة على الترتيبات والمواجهات الأمنية في الداخل، بل تمتد بالضرورة لتعقب وملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية المؤثرة في الخارج، والتي ظلت لسنوات تظن أنها بعيدة عن يد العدالة والقضاء المصري المشهود له بالنزاهة والحياد.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يُثمن عاليًا الجهود المضنية والرصد الأمني والقانوني الدقيق الذي أدى إلى تفكيك هذه الشبكة المعقدة من المؤسسات والأذرع التي تختبئ خلف شعارات العمل الخيري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن تفكيك بنيتها التحتية الماليّة يُضعف قدرتها الميدانية على التمدد والتحريك في المحافل الدولية.

وأضاف موسى أن هذا الحكم يسهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة، ويقطع الطرق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية لإعادة بناء صفوفها وتأمين منافذ تمويل بديلة عبر التبرعات والاستثمارات غير المشروعة في القارة الأوروبية، مشددًا على أن الحزب يتابع بمزيد من التقدير حنكة مؤسسات الدولة في حماية المقدرات الوطنية.

واختتم رئيس حزب الغد بيانه بتجديد الدعم الكامل والمطلق من حزب الغد، قيادة وقواعد، لكافة الإجراءات وال القرارات التي تتخذها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القضائية والأمنية في سبيل الحفاظ على أمن مصر القومي، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس باستقرار الوطن أو تشويه مكانته الخارجية.