رئيس حزب الغد: منتدى مصر يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة للحوار حول مسيرة الدولة المصرية وتحدياتها الراهنة وأولوياتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى بمشاركة مختلف الأطياف والخبراء والمتخصصين يعكس أهمية توسيع دائرة النقاش بشأن قضايا التنمية وبناء الإنسان والاقتصاد وتحسين جودة الحياة.

افتتاح منتدى 2026

وقال موسى مصطفى موسى إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى أكدت ضرورة عرض البيانات والحقائق بصورة دقيقة، ومناقشة ما تحقق على أرض الواقع في مختلف القطاعات، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة نتائج المشروعات والسياسات العامة في ضوء الظروف والإمكانات المتاحة، وهو ما يعزز من أهمية الشفافية والمصارحة في إدارة الملفات الوطنية.

وأضاف رئيس حزب الغد أن تقييم مسيرة التنمية يجب أن يجمع بين استعراض ما أُنجز ورصد التحديات القائمة وتحديد ما تحتاج إليه المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن بناء دولة حديثة يتطلب استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية، وتعزيز الاستثمار والإنتاج، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات.

الحفاظ على الدولة والوعي الوطني

وأوضح موسى أن الرسائل المتعلقة بالحفاظ على الدولة والوعي الوطني تكتسب أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، مؤكدًا أن الحوار وتعدد الآراء لا يتعارضان مع الحرص على استقرار المؤسسات الوطنية، بل إن النقاش القائم على المعلومات والمسؤولية يمكن أن يسهم في تحسين السياسات وتطوير الأداء.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 ينبغي أن يشكل نقطة انطلاق لمزيد من التواصل بين الدولة والمجتمع، وأن تترجم مخرجاته إلى أولويات واضحة وبرامج قابلة للمتابعة والتقييم، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين، ويعزز قدرة مصر على بناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.