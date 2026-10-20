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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: زيارة نبيل فهمي للبنان تحمل رسائل دعم سياسي ودبلوماسي

نبيل فهمي
نبيل فهمي
البهى عمرو

قال الدكتور فادي الأحمر، الباحث المتخصص في جيوسياسية الشرق الأوسط، إن زيارة نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى لبنان يُتوقع أن تقتصر على تقديم الدعم والتضامن مع الموقف اللبناني، سواء عبر دعم الجيش اللبناني، أو المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أو مساندة الرئاسة والحكومة اللبنانية في المفاوضات مع إسرائيل.

وأضاف الدكتور فادي الأحمر، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول العربية لديها انشغالات وصراعات متعددة، من الخليج إلى مصر والسودان ودول أخرى، ما يجعل لبنان، رغم أهمية موقعه وخطورة الصراع فيه ونفوذ حزب الله وإيران، ليس على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن أي قرارات عربية بشأن لبنان ستتطلب تحركًا من الجامعة العربية والدول الأعضاء.

وأوضح الأحمر أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تواجه طريقًا مسدودًا بسبب تعثر الانسحاب الإسرائيلي وعدم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها، إلى جانب عدم قيام الدولة اللبنانية بواجباتها في ملف حصر السلاح بيدها، مرجحًا استمرار التعثر انتظارًا لما ستسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية.

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