بعد واقعة جويرية.. 7 علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

أثارت وفاة الطفلة جويرية ياسر، تلميذة الصف الثالث الابتدائي، أثناء طابور الصباح بمدرسة الشهيد سيف النصر الابتدائية بالدقهلية، حالة من الحزن، وأعادت تسليط الضوء على أهمية الانتباه إلى صحة القلب لدى الأطفال، خاصة أن بعض اضطرابات القلب قد لا تظهر بأعراض واضحة في المراحل الأولى.

وكان الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، قد أشار في منشور عبر صفحته إلى احتمال ارتباط الوفاة باختلال كهربائي وراثي في القلب، إلا أن هذا الاحتمال لا يمكن اعتباره سببًا مؤكدًا للوفاة دون نتائج طبية تثبته.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية معرفة العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة بالقلب لدى الأطفال، ومتى تستدعي هذه الأعراض استشارة الطبيب.

علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

جورية

وقال شعبان من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن هناك مجموعة من الأعراض التي تستحق الانتباه، خاصة إذا تكررت أو ظهرت أثناء ممارسة النشاط البدني، وتشمل ما يلي:

1. الإغماء المفاجئ

يُعد الإغماء من العلامات التي تستدعي التقييم الطبي، خصوصًا إذا حدث أثناء الجري أو ممارسة الرياضة، أو صاحبه خفقان القلب أو ألم الصدر. ورغم أن الإغماء لدى الأطفال قد ينتج عن أسباب متعددة، فإن حدوثه أثناء المجهود البدني يستلزم تقييمًا عاجلًا لاستبعاد الأسباب القلبية.

2. تسارع ضربات القلب بصورة غير معتادة

قد يشعر الطفل بأن قلبه ينبض بسرعة أو بقوة دون سبب واضح، وقد يصاحب ذلك دوخة أو ضعف عام أو شعور بعدم الراحة. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون الخفقان مرتبطًا باضطراب في نظم القلب، لذلك ينبغي استشارة الطبيب إذا تكرر أو صاحبه أي عرض آخر.

3. ألم الصدر أثناء المجهود

ألم الصدر لدى الأطفال لا يعني بالضرورة وجود مرض بالقلب، إذ قد يرتبط بأسباب عضلية أو تنفسية أو هضمية. لكن الألم الذي يظهر أثناء الجري أو الرياضة، خاصة إذا صاحبه ضيق التنفس أو الدوخة، يستدعي التوقف عن المجهود والتقييم الطبي.

4. ضيق التنفس غير المعتاد

إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس أثناء نشاط بسيط، أو أصبح غير قادر على مجاراة أقرانه بسبب النهجان المتكرر، فمن المهم عدم تجاهل الأمر. وقد تكون هناك أسباب متعددة لهذه الأعراض، تشمل مشكلات الجهاز التنفسي أو فقر الدم أو بعض أمراض القلب.

5. التعب السريع وعدم القدرة على اللعب

قد يكون التعب نتيجة قلة النوم أو سوء التغذية أو أسباب شائعة أخرى، لكن الإرهاق غير المبرر والمتكرر، خاصة عند ممارسة أنشطة كان الطفل يؤديها بسهولة من قبل، يستحق الفحص الطبي لمعرفة السبب.

6. شحوب الوجه المصحوب بدوخة أو ضعف

لا يُعد شحوب الوجه وحده دليلًا على وجود مشكلة بالقلب، لكنه يصبح أكثر أهمية إذا تكرر بالتزامن مع الدوخة أو الخفقان أو الإغماء. وقد يطلب الطبيب فحوصات لتحديد ما إذا كان السبب متعلقًا بفقر الدم أو الدورة الدموية أو مشكلة صحية أخرى.

7. وجود تاريخ عائلي للوفاة القلبية المفاجئة

قد تكون بعض اضطرابات كهرباء القلب أو أمراض عضلة القلب وراثية، وقد تظهر لدى الأطفال والشباب. لذلك، فإن وجود حالات وفاة قلبية مفاجئة في سن صغيرة داخل الأسرة، أو تاريخ عائلي لبعض اضطرابات نظم القلب، يستدعي إبلاغ الطبيب لتحديد الحاجة إلى الفحص والمتابعة.

هل يمكن اكتشاف أمراض القلب عند الأطفال مبكرًا؟

جورية

يمكن اكتشاف بعض مشكلات القلب قبل ظهور مضاعفاتها من خلال التقييم الطبي المناسب، والذي يبدأ بمعرفة الأعراض والتاريخ المرضي والعائلي، ثم إجراء الفحوصات التي يحددها الطبيب وفقًا لكل حالة.

وقد يشمل التقييم رسم القلب الكهربائي، أو الموجات فوق الصوتية على القلب، أو فحوصات أخرى عند الحاجة. ومع ذلك، لا يكشف رسم القلب وحده جميع أمراض القلب الوراثية، كما أن الفحوصات المطلوبة تختلف بحسب نوع المرض المشتبه فيه.