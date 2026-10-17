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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. لا تتسرع

برج الحمل
برج الحمل
أسماء عبد الحفيظ

حظك اليوم برج الحمل ،يأتي برج الحمل في مقدمة الأبراج الفلكية، ويولد أصحاب هذا البرج خلال الفترة من 21 مارس إلى 19 أبريل، وينتمي إلى الأبراج النارية التي تتميز بالحماس والطاقة والرغبة في تحقيق الأهداف. ويشتهر مواليد الحمل بالشخصية القوية والمبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات، كما يميلون إلى خوض التجارب الجديدة وعدم الاستسلام بسهولة أمام التحديات.

ومع بداية يوم السبت 17 أكتوبر 2026، قد يجد مواليد برج الحمل فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم والتفكير في الخطوات المقبلة، سواء على مستوى العمل أو العلاقات الشخصية. ويظل التعامل بهدوء مع المواقف المختلفة من الأمور التي تساعدهم على تجاوز الضغوط والاستفادة من الفرص المتاحة.

نصيحة برج الحمل

حاول اليوم ألا تتسرع في الحكم على الآخرين أو اتخاذ قرارات مهمة تحت تأثير الانفعال، فالتفكير الهادئ يمنحك فرصة أفضل لرؤية التفاصيل التي ربما لم تنتبه إليها من البداية. امنح نفسك وقتًا للراحة، ولا تجعل الرغبة في إنجاز كل شيء دفعة واحدة سببًا في شعورك بالإرهاق.

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026

قد يكون اليوم مناسبًا لمراجعة بعض الخطط التي وضعتها خلال الفترة الماضية، خاصة إذا شعرت بأن النتائج لا تسير بالسرعة التي كنت تتوقعها. لا يعني التأخر في تحقيق هدف معين أنك تسير في الاتجاه الخطأ، فقد تحتاج فقط إلى تغيير أسلوبك أو توزيع وقتك بطريقة أكثر تنظيمًا.

على المستوى الشخصي، حاول أن تمنح المقربين منك مساحة للتعبير عن آرائهم، حتى إذا اختلفت وجهات نظرهم معك. أما في التعاملات اليومية، فإن المرونة والصبر قد يساعدانك على تجنب خلافات غير ضرورية. وتذكر أن توقعات الأبراج للتسلية، وليست وسيلة علمية للتنبؤ بالأحداث أو اتخاذ القرارات المصيرية.

صفات برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالشجاعة والحيوية والطموح، ويحبون البدء في المشروعات الجديدة والعمل على تحقيق أهدافهم بإصرار. كما يتمتع كثير منهم بروح المنافسة والقدرة على تشجيع المحيطين بهم، ويحبون الوضوح في التعاملات ولا يفضلون الغموض في العلاقات.

وفي المقابل، قد تؤدي الحماسة الزائدة أحيانًا إلى التسرع أو صعوبة تقبل الانتظار، كما يمكن أن تظهر العصبية عندما لا تسير الأمور وفقًا للتوقعات. لذلك، يساعد التوازن بين الحماس والتفكير المنطقي على الاستفادة من نقاط القوة والتعامل مع جوانب الضعف بصورة أفضل.

مشاهير برج الحمل

عمر الشريف 

ينتمي عدد من المشاهير إلى برج الحمل، ومن أبرزهم الفنانة المصرية نادية الجندي، والفنانة المصرية يسرا، والفنان العالمي إيدي ميرفي، والمغنية الأمريكية ليدي جاجا، والممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور. ويختلف مواليد هذا البرج في شخصياتهم وتجاربهم، لكنهم يشتركون في الانتماء إلى الفترة الفلكية نفسها.

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