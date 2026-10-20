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إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أُصيب 7 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بمنطقة المعادي، أعلى الطريق الدائري، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل الحادث 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لمتابعة ملابسات الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بمنطقة المعادي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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