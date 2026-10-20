مستشار وزير الإعلام اليمني: هناك تقدم في معركة فجر اليمن والميليشيا تتكبد خسائر فادحة

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن الميليشيات الحوثية تلجأ إلى الاستخدام العشوائي للصواريخ كلما اشتد الخناق عليها ميدانيًا، مستهدفةً تجمعات سكانية ومراكز تدريب، بدلًا من المعسكرات العسكرية النظامية، معتبرًا أن هذه المواقع تقع ضمن التجمعات المدنية المحرّم استهدافها.

وأضاف العواضي، في مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أنّ تطورات المعركة ستؤدي إلى مزيد من الضربات الموجهة لتجمعات الحوثيين ومصادر قوتهم، تنفذها تشكيلات القوات المسلحة اليمنية بمساندة طيران قوات التحالف، مشيرًا إلى أن الخسائر الحوثية تتجاوز بكثير الأرقام المعلنة، وفق تقديره.

وأوضح أن قوات العمالقة ودرع الوطن والقوات المسلحة اليمنية أحكمت الحصار على الحوثيين في مناطق الحجرية، لافتًا إلى أن الحوثيين بدأوا سحب عناصرهم المنتمين إلى الجماعة، الذين يطلقون عليهم "القناديل"، وترك بقية الأفراد الذين يسمونهم "الزنابيل" لمواجهة مصيرهم.