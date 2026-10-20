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اليمن.. مقتل 58 وإصابة 200 في هجوم للفصائل اليمنية على معسكر حكومي بشبوة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. مقتل 58 وإصابة 200 في هجوم للفصائل اليمنية على معسكر حكومي بشبوة

عوض الوزير محافظ شبوة
عوض الوزير محافظ شبوة
أمنية رشاد الجلوي

أعلن عوض الوزير، محافظ شبوة اليمنية، مقتل 58 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، في هجوم استهدف معسكر العلم التدريبي التابع للقوات الأمنية الحكومية في المحافظة، الاثنين، فيما لا يزال 14 شخصًا في عداد المفقودين.

وقال المحافظ إن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، بينما أظهرت لقطات مصورة من محافظة شبوة، تحققت منها وكالة «رويترز» للأنباء، جثثًا ومصابين ملقين على الأرض وعليهم آثار دماء.

ونقلت الوكالة عن مصادر في السلطات المحلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الفصائل اليمنية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت قوات أمنية خلال تدريبات داخل المعسكر.

من جانبه، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في منشور على منصة «إكس»، إن الجماعة استهدفت معسكر التدريب، مدعيًا أن قوات سعودية تتولى إدارته، فيما لم تصدر السلطات السعودية تعليقًا فوريًا على طلب الوكالة بشأن الهجوم.

تصعيد عسكري قرب مضيق باب المندب

ويأتي الهجوم في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين الفصائل اليمنية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، عقب تقدم مباغت للفصائل في سبتمبر باتجاه مناطق قريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية عند مدخل البحر الأحمر.

وتُعد شبوة من المحافظات الغنية بموارد الطاقة في جنوب اليمن، إذ تطل على خليج عدن وتضم منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل أحد أكبر الاستثمارات الصناعية في البلاد.

وفي المقابل، أطلقت القوات الحكومية اليمنية خلال الشهر الجاري حملة عسكرية تهدف إلى استعادة المناطق التي سيطرت عليها الفصائل اليمنية، وتأمين المواقع القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، التي تمثل إحدى أبرز المناطق الحضرية الخاضعة للقوات المناهضة للحوثيين في المرتفعات الجنوبية.

الحرب في اليمن تدخل مرحلة جديدة من التصعيد

وامتدت المواجهات في اليمن إلى سياق الصراع الإقليمي الأوسع، الذي تصاعد عقب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، وسط هجمات متزايدة استهدفت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وبحسب التقرير، صعّدت الفصائل اليمنية هجماتها على أهداف داخل السعودية، شملت مطار الرياض الدولي ومواقع تابعة لشركة أرامكو الحكومية للنفط.

وتعود جذور الحرب اليمنية إلى عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ما دفع الحكومة إلى الانتقال جنوبًا، قبل أن يتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في العام التالي، لتدخل البلاد في صراع طويل أسفر عن خسائر بشرية واسعة وأزمة إنسانية ممتدة.

ورغم التوصل إلى هدنة عام 2022، استمرت الأزمة دون تسوية سياسية شاملة، فيما تحذر وكالات الإغاثة من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، الذي يعاني بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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