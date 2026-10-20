المبنى سليم والصور المتداولة مزيفة..أول رد على أنباء تهالك مدرسة البراهمة بالبحيرة

أصدرت إدارة الدلنجات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، بيانا عاجلا ، لحسم الجدل المثار بشأن تدهور الحالة الإنشائية لمبنى مدرسة البراهمة للتعليم الأساسي.

قالت إدارة الدلنجات التعليمية :إنه في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، والرد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد منشور بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة موجهة إلى الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن الحالة الإنشائية لمبنى مدرسة البراهمة للتعليم الأساسي، مع الادعاء بوجود تدهور في المبنى يشكل خطورة على سلامة الطلاب ، وبالفحص والتحقق من صحة ما ورد بالمنشور، تبيّن عدم صحة الإدعاءات المتداولة، وأن الصور المصاحبة للمنشور مُنشأة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تعكس الحالة الحقيقية للمدرسة على أرض الواقع.

وأوضحت الإدارة أن المدرسة في حالة جيدة، وأن مباني المدرسة آمنة، ولا توجد مشكلات أو شكاوى مسجلة بشأن الحالة الإنشائية للمبنى على النحو الذي صوّره المنشور المتداول.

وشددت على أهمية تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي أخبار أو صور تتعلق بالمنشآت التعليمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة التي من شأنها إثارة القلق بين أولياء الأمور والمواطنين دون الاستناد إلى حقائق موثقة.

كما أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحب المنشور، وفقًا للإجراءات المتبعة، حفاظًا على المصداقية ومواجهة نشر الأخبار غير الصحيحة.

وجددت تأكيدها أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تدخر جهدًا في متابعة أحوال المدارس والتعامل الجاد مع أي شكاوى أو ملاحظات حقيقية، انطلاقًا من مسؤوليتها في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.

وكان قد انتشر على فيس بوك ، صورا زعم ناشروها أنها تكشف تهالك مبنى مدرسة البراهمة للتعليم الأساسي بالدلنجات ، مع مناشدة محافظ البحيرة لسرعة التحرك لإنقاذ أرواح الطلاب