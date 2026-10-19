طعن 3 أمام مدرسة بدار السلام.. ونقابة المعلمين تكشف ملابسات الحادث

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، متابعة واقعة الاعتداء التي شهدتها مدرسة الإسكندرية بدار السلام، وأسفرت عن إصابة مدير المدرسة وإحدى العاملات ومتابع تابع لوزارة التربية والتعليم، إثر اعتداء أحد الأشخاص عليهم باستخدام سلاح أبيض، مؤكدة تكليف محامي النقابة الفرعية بشرق القاهرة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، يفيد بوقوع حادث اعتداء داخل المدرسة، أسفر عن إصابة الأشخاص الثلاثة، بعد اعتداء المتهم عليهم بسلاح أبيض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب المتهم أموالًا من إحدى العاملات بالمدرسة، وعندما رفضت الاستجابة لطلبه، اعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها بجرح، ثم تعدى على مدير المدرسة وطعنه بسكين، كما أصاب متابعًا تابعًا لوزارة التربية والتعليم بطعنة، تصادف وجوده داخل المدرسة وقت وقوع الحادث.

طعن 3 أمام مدرسة بدار السلام

وعقب وقوع الحادث، جرى إبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبط المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وغادرت العاملة والمتابع المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما يجري استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمدير المدرسة تمهيدًا لخروجه.

من جانبه، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وتقديم المساندة اللازمة لهم والوقوف بجانبهم في هذه الظروف.

كما وجه الزناتي بتكليف محامي النقابة الفرعية بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة سير التحقيقات لضمان الحفاظ على حقوق المصابين.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية حرصها على تقديم الدعم اللازم للمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، ومتابعة مثل هذه الوقائع والعمل على حماية كرامة المعلم وسلامته، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.