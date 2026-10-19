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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته في جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ ، في “منتدى مصر 2026”،  إن 87% من التلاميذ يتلقون التعليم  فى المدارس الحكومية وحوالى 13% فى المدارس الخاصة والدولية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن نسبة الحضور فى المدارس كانت 15% بسبب ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول ، وكان هناك عجز في 469 ألف معلم فى المدارس، قائلا : “الوضع ده كان قائم وفى نفس الوقت كنا بنتكلم على جودة التعليم”

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : الآن انتهت أزمة الكثافات المرتفعة في الفصول ، وحاليا لا يوجد فصل يضم أكثر من 50 طالبا ، كما تخطت نسبة حضور الطلاب في المدارس نسبة الـ 90%، أصبح لا يوجد عجز في المعلمين فى المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  المنظومة التعليمية كانت تضم  150 ألف فصل ، وفى آخر 10 سنوات تم انفاق 250 مليار جنيه لحل أزمات الكثافة ولدينا رؤية للنزول بالكثافة ل 40 و45طالبا فى الفصل الواحد 

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل

 وشدد الفيلم التسجيلي ، على أن الفترة الماضية كانت تشهد فيها الفصول كثافة طلابية كبيرة ، مع الإشارة إلى ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار ، حيث تم خفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبا فى الفصل

كما تحدث الفيلم التسجيلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس ، وقرار تدريس مادة البرمجة ، ونجاح آلاف الطلاب فيها وحصولهم على شهادة من جامعة هيروشيما 

كما أشار الفيلم التسجيلي إلى تدريس مادة الثقافة المالية ، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومساراتها التى تقوم عليها ، وهى الطب وعلوم الحياة والأعمال والهندسة وعلوم الحاسب و الآداب والفنون، وتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم الجدارات والمهارات ، والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات الدولية .

منتدى مصر 2026

جدير بالذكر أن منتدى مصر 2026 ، يستمر لمدة ستة أيام حتى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 جلسة حوارية، ويناقش في يومه الأول محور "بناء الإنسان"، من خلال جلسات مخصصة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة، إلى جانب ورشتي عمل حول تنظيم الأسواق وبرنامج الحوار الاقتصادي الوطني.

وخلال منتدى مصر 2026 ، يتم استعراض إحصاءات ومؤشرات رسمية لقياس أثر البرامج والسياسات والخدمات على حياة المواطنين، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى مزيد من الجهود، مشيرة إلى أهمية مخرجات المنتدى التي ستترجم إلى توجيهات وقرارات يجري تنفيذها مباشرة.

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