قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البطاطس والبصل.. ومفاجأة بشأن أسعار الخضروات والفاكهة
أجواء باردة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 19 أكتوبر
بتوجيهات رئاسية.. انطلاق «منتدى مصر 2026» اليوم لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المواطن
سيف زاهر: محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وسيعتزل بقميصه
دول الخليج تطالب بضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو ترتيبات تؤثر على أمنها
تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات
اليوم| صراع الصدارة يشتعل في الدوري السعودي.. الهلال يطارد القادسية والأهلي يستهدف الاقتراب من القمة
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوريات العالمية والعربية
أهالي سيناء قدموا نموذجا عظيما.. أبرز رسائل المتحدث العسكري في ذكرى النصر وتطورات القوات المسلحة
سعر أشهر عيار ذهب في مصر الآن
قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام
قمة تجمع بوتين وترامب وشي جين بينج.. الكرملين يكشف موقفه من اللقاء الثلاثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتوجيهات رئاسية.. انطلاق «منتدى مصر 2026» اليوم لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المواطن

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

تنطلق فعاليات "منتدى مصر 2026" اليوم الإثنين 19 أكتوبر ولمدة 6 أيام، كأحد أهم المنصات الوطنية الشاملة للحوار حول مستقبل الدولة المصرية في توقيت بالغ الأهمية، وبتوجيه من القيادة السياسية بهدف فتح حوار موسع يجمع مؤسسات الدولة والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

حرص القيادة السياسية على الاستماع لمسارات التنمية

تنصب أهمية المنتدى ودوره في توحيد الرؤى وتعزيز ثقافة الحوار الوطني وصناعة السياسات على أساس البيانات، باعتباره منصة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لمسارات التنمية وتقييم أثر السياسات على حياة المواطن ورصد التحديات لصياغة أولويات واضحة.

تشمل محاور المنتدى الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، والصناعة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

ويحظى المحور الاقتصادي بأهمية خاصة لدعم الصناعة والإنتاج وزيادة الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة، مع تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة.

وستتحدد القيمة الحقيقية للمنتدى بقدرته على تحويل الحوار إلى نتائج عمليّة وبرامج قابلة للتنفيذ، للاستثمار في الإنسان، وتعزيز التكنولوجيا، ودعم طاقات الشباب والقطاع الخاص لبناء مستقبل أكثر قوة واستدامة.

يستهدف المنتدى الانتقال من مرحلة بناء القدرات والمشروعات إلى تعظيم العائد منها، مع اختتام التغطية بالتأكيد على أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من البنية الأساسية التي تركز المرحلة المقبلة على تحويلها إلى إنتاج وقيمة مضافة حقيقية يشعر بها المواطن.

جدول جلسات اليوم الأول:

 

6bcfa844-65d5-4975-8e84-b6d56667a106 (1)
منتدى مصر 2026 المنصات الوطنية مستقبل الدولة المصرية مؤسسات الدولة الخبراء والقطاع الخاص المجتمع المدني توحيد الرؤى ثقافة الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أمريكا

قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

التشاور الاجتماعي يشكل لجانا نوعية تناقش ملفات العمل والعمال

نقابة المهندسين تكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد

وفاء لمن صنعوا النصر.. نقابة المهندسين تكرّم أبطال أكتوبر وتستعيد حكايات العبور

وفاة كاهن إثر سقوط صليب ضخم عليه

مأساة على الهواء مباشرة.. صليب ضخم ينهي حياة كاهن أثناء إقامة القداس بالإكوادور

بالصور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد