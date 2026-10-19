بتوجيهات رئاسية.. انطلاق «منتدى مصر 2026» اليوم لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المواطن

تنطلق فعاليات "منتدى مصر 2026" اليوم الإثنين 19 أكتوبر ولمدة 6 أيام، كأحد أهم المنصات الوطنية الشاملة للحوار حول مستقبل الدولة المصرية في توقيت بالغ الأهمية، وبتوجيه من القيادة السياسية بهدف فتح حوار موسع يجمع مؤسسات الدولة والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

حرص القيادة السياسية على الاستماع لمسارات التنمية

تنصب أهمية المنتدى ودوره في توحيد الرؤى وتعزيز ثقافة الحوار الوطني وصناعة السياسات على أساس البيانات، باعتباره منصة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لمسارات التنمية وتقييم أثر السياسات على حياة المواطن ورصد التحديات لصياغة أولويات واضحة.

تشمل محاور المنتدى الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، والصناعة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

ويحظى المحور الاقتصادي بأهمية خاصة لدعم الصناعة والإنتاج وزيادة الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة، مع تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة.

وستتحدد القيمة الحقيقية للمنتدى بقدرته على تحويل الحوار إلى نتائج عمليّة وبرامج قابلة للتنفيذ، للاستثمار في الإنسان، وتعزيز التكنولوجيا، ودعم طاقات الشباب والقطاع الخاص لبناء مستقبل أكثر قوة واستدامة.

يستهدف المنتدى الانتقال من مرحلة بناء القدرات والمشروعات إلى تعظيم العائد منها، مع اختتام التغطية بالتأكيد على أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من البنية الأساسية التي تركز المرحلة المقبلة على تحويلها إلى إنتاج وقيمة مضافة حقيقية يشعر بها المواطن.