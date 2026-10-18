متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، افتتاح جلسات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن فعاليات المنتدى تستمر حتى يوم 24، وتتضمن 35 جلسة وورشة عمل ومائدة مستديرة، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن جلسات المنتدى ستتناول ملفات الأسعار وضبط الأسواق ومنظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة قضايا التعليم، باعتبارها من الملفات التي تمس حياة عدد كبير من الأسر المصرية وتحظى باهتمام واسع من المجتمع.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التطورات والأوضاع التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وانعكست تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مختلف الدول.

الأوضاع الداخلية

وتابع أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف آثار المتغيرات الإقليمية والدولية على الأوضاع الداخلية.