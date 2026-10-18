قيادية بحماة الوطن تشيد بـ«منتدى مصر 2026»: منصة للحوار ورسم ملامح المستقبل

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، على أهمية «منتدى مصر 2026»، منوهة بأنه يمثل منصة مهمة للحوار المجتمعي حول القضايا والتحديات المرتبطة بحياة المواطنين ومستقبل الدولة المصرية، ويتيح مساحة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

وأوضحت، امين الإتصال السياسي والعلاقات الحكومية، في بيان لها اليوم، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، والتعريف بالجهود المبذولة في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بالتطورات والقضايا المطروحة، ويدعم التواصل المباشر بين الدولة والمجتمع، ويتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في مناقشة القضايا ذات الأولوية وطرح رؤاهم ومقترحاتهم.

أهمية المنتديات الوطنية

وأضافت أن أهمية المنتديات الوطنية تكمن في قدرتها على فتح قنوات للحوار الجاد والبناء، والاستماع إلى آراء المواطنين ومناقشة تطلعاتهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويدعم تبادل وجهات النظر، ويسهم في بلورة رؤى وأفكار قابلة للتطبيق للتعامل مع التحديات القائمة، انطلاقًا من أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع.

ووجهت المستشارة ماريان شحاتة الشكر والتقدير إلى القائمين على «منتدى مصر 2026»، تقديرًا لجهودهم في إطلاع المواطنين على المستجدات والقضايا المطروحة، وإتاحة مساحة للحوار والمشاركة وإبداء الرأي، بما يدعم نشر الوعي المجتمعي ويعزز ثقافة الحوار المسؤول.