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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تطوير التعليم ضرورة لتأهيل الأجيال الجديدة لوظائف المستقبل

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد
محمد الشعراوي

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية انعقاد «منتدى مصر 2026»، وما يتضمنه من مناقشات حول مستقبل التعليم وسبل تطويره بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن الجلسة الحوارية الأولى بالمنتدى، التي تحمل عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، تطرح قضية مهمة تتعلق بمدى قدرة منظومة التعليم على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة للنجاح في المراحل التعليمية المختلفة، والاستعداد للحياة العملية.

وأشارت صبورة السيد إلى أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يقتصر على زيادة فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بل يجب أن يمتد إلى تحسين جودة التعلم الفعلي، وتحديث المناهج الدراسية، وتطوير أساليب التقييم، والاهتمام بتأهيل المعلمين بما يواكب متطلبات العصر.

 تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات

وأضافت أن تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات، إلى جانب المهارات الرقمية والتكنولوجية، أصبحت من المتطلبات الأساسية لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أهمية تعزيز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة، وربط التعليم الجامعي بالبحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخريجين ورفع قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات.

وشددت النائبة صبورة السيد على أهمية الاستفادة من المناقشات التي يشهدها المنتدى في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية، ووضع جودة التعليم في مقدمة الأولويات، باعتبارها أحد العوامل الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

صبورة السيد لجنة التعليم منتدى مصر 2026 مستقبل التعليم النائبة صبورة السيد

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