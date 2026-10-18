برلماني: أمن الخليج صمام أمان للاقتصاد العربي.. ورسائل السيسي ترسم ملامح التحرك المصري

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج تعكس ثوابت السياسة المصرية في دعم الأشقاء العرب، وتؤكد أن استقرار المنطقة يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي وضمان استمرار التنمية الاقتصادية.

وقال البهي، في تصريحات صحفية اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك ووفقًا للإجراءات الدستورية، يعكس وضوح الموقف المصري تجاه التحديات الإقليمية، ويؤكد أن التضامن العربي ضرورة استراتيجية لحماية أمن الدول وصون مقدرات شعوبها.

البهي: استقرار الخليج ضرورة لحماية الاقتصاد العربي

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أهمية أمن الخليج لا تقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل تمتد إلى التأثير المباشر في استقرار الاقتصادات العربية، نظرًا لارتباط المنطقة بأسواق الطاقة وحركة التجارة والاستثمارات وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن اتساع نطاق الصراعات الإقليمية قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، فضلًا عن زيادة الضغوط على حركة التجارة والملاحة الدولية، وهو ما ينعكس على بيئة الاستثمار ومعدلات النمو في المنطقة.

تداعيات التصعيد تضغط على القطاع الصناعي

وأضاف البهي أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تأثرًا بالتوترات الإقليمية، في ظل اعتماده على انتظام تدفقات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واستقرار تكاليف الشحن والطاقة.

وأكد أن استمرار الأزمات قد يفرض تحديات إضافية أمام المصانع والشركات، سواء من خلال ارتفاع تكلفة الإنتاج أو اضطراب الإمدادات، بما يستدعي تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل آثارها على الأنشطة الإنتاجية.

رسائل الرئيس السيسي تؤكد ثوابت الموقف المصري

وشدد البهي على أن الموقف المصري يقوم على دعم أمن الدول العربية واستقرارها، مع التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية التي تحول دون اتساع دائرة الصراع.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عربيًا أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية، بما يضمن حماية المصالح الوطنية والعربية، ويعزز فرص احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

التكامل الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة الأزمات

واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته بالتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري بين الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يقلل الاعتماد على مصادر خارجية معرضة للاضطرابات.

وأوضح أن توحيد الجهود العربية في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، بالتوازي مع التنسيق السياسي والدبلوماسي، يمثل أحد المسارات المهمة لحماية الاقتصادات من تداعيات الصراعات، ودعم التنمية المستدامة وتحسين قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات المستقبلية.