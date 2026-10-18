فرج عامر: كلنا ثقة في الرئيس السيسي.. ونقدر كل ما يفعله من أجل مصر

أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما يقوم به من أجل مصر وشعبها، ومؤكدًا أهمية التكاتف والوقوف في وجه كل من يسعى إلى إلحاق الضرر بالبلاد.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كلنا ثقة في الرئيس السيسي ونقدر كل ما يعمل في صالح مصر وشعب مصر، وربنا يقدره ويقدرنا جميعًا على الوقوف في وجه من يسعى لإلحاق ضرر أو يضمر شرًا لمصر وشعبها العظيم».

وأضاف رئيس نادي سموحة السابق، في رسالة وجهها إلى المصريين: «كلام من القلب للقلب، إلا مصر، دي روحنا وحياتنا ولا نملك إلا مصر، حاربنا وشقينا وتعبنا وعملنا كل حاجة طيبة من أجل مصر، ما نقدرش حد يمسها أو ييجي جنبها أو يلمسها بأي شر أو ضرر، ربنا يحفظها».

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أن تلاحم الشعب المصري والتفافه حول وطنه من أبرز ما يميزه، مشددًا على أن المصريين لا يقبلون إلا الخير لبلادهم وشعبهم الأصيل.