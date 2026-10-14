لتفادي المجهول.. فرج عامر يُطالب بتجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

وجّه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة إلى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب خلالها عن أمنيته باستمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «مجرد رأي، أتمنى ياسر إبراهيم ربنا يوفقه للخير، لأنه لاعب مثال للتفاني والإخلاص والانضباط، وأتمنى أن يجدد للأهلي لتفادي المجهول».

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.