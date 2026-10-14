بعد اعتذاره لـ «الخطيب» .. الأهلي يتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد مدحت شلبي

أعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قبول الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اعتذار الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، وتكليفه بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضده.

وكتب محمد عثمان عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «نُقدّر ونثمّن الاعتذار الذي تقدّم به الإعلامي مدحت شلبي.. فقد أبلغني الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بقبول الاعتذار، وكلفني بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضده».

وكان مدحت شلبي قد تقدم باعتذار رسمي إلى محمود الخطيب، بشأن التصريحات السابقة المتعلقة بعدم حصول رئيس النادي الأهلي على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ونشر «شلبي» مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، أكد خلاله تقديره الكبير للخطيب، مشيرًا إلى أنه قيمة رياضية كبيرة وصاحب تاريخ حافل بالإنجازات، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو في رئاسته للنادي الأهلي.

وأوضح الإعلامي الرياضي أنه لم يقصد التشكيك في الحالة الصحية للخطيب، مؤكدًا أنه اعتمد في مسألة التأشيرة على مصدر اعتقد أنه موثوق، لكنه نقل إليه معلومات غير صحيحة، معترفًا بخطئه لعدم التحقق من صحتها قبل الحديث عنها.

ووجّه «شلبي» اعتذارًا شخصيًا إلى الخطيب وأسرته ومحبيه، معربًا عن أمله في قبول اعتذاره، ومجددًا تمنياته لرئيس النادي الأهلي بدوام الصحة والعافية.

وبقبول الاعتذار والتنازل عن القضايا، تتجه الأزمة بين الطرفين إلى النهاية، بعد التصريحات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية.