عفت نصار: الأهلي طول تاريخه لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. ولا توجد عدالة في الدوري المصري

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض تعرض للظلم التحكيمي خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مشيرًا إلى غياب العدالة عن منافسات الدوري المصري.

وقال عفت، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "عمر ما الأهلي تعرض للظلم في مباراة أمام الزمالك، وفي مباراة القمة الأخيرة الزمالك له ضربتا جزاء لم تحتسبا".

وأضاف: "الأهلي لعب 6 مباريات في الدوري الموسم الحالي، فيها 4 مباريات شهدت جدلًا تحكيميًا، ولازم يكون فيه وقفة".

وتابع: "لا توجد عدالة في الدوري المصري، والدوري أصبح ليس بالقوة التي كان عليها سابقًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "يجب أن تتدخل الدولة لحل الأزمات التي يعاني منها الزمالك، ويكون هناك حلول لملف الأندية الشعبية".