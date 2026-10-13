قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة.. كل امتيازات جوجل جيميني لطلاب الجامعات المصرية مجانا لمدة عام
بيان عاجل من الزمالك بشأن أحداث مباراة الأهلي
مي عبد الحميد: نفذنا أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وحققنا نجاحًا ملهمًا في التمويل العقاري
منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد
تغيير في موعد نهائي بطولة أفريقيا للأندية بكرة اليد بين الأهلي والزمالك
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الإقبال على منتدى مصر 2026
شبانة يكشف كواليس مبادرته لإنهاء أزمة الخطيب ومدحت شلبي: تواصلت مع رئيس الأهلي
أسامة كمال: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%
طقس الثلاثاء.. أجواء معتدلة الحرارة خلال أول الليل تميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة
البنك المركزي: 10.3% زيادة سنوية في الإيرادات السياحية
محمد معيط: صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري
عمق العلاقات بين الشعبين.. أسامة كمال يشيد بتضامن المصريين مع الأشقاء السعوديين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين لجمهور الأهلي والزمالك: ركزوا مع بيراميدز شوية

تامر أمين
تامر أمين
محمود زيدان

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك، محذرًا من انشغال الفريقين بالصراع بينهما، وعدم الانتباه إلى المنافس القوي الذي يتحرك بثبات في الدوري المصري، وهو نادي بيراميدز.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، أن جماهير الأهلي والزمالك منشغلة بالصراع المتبادل بين الفريقين، في الوقت الذي يواصل فيه بيراميدز تحقيق الانتصارات، مضيفًا أن الفريق حقق العلامة الكاملة بعد ست جولات، بحصد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية.

وأشار إلى أن قوة بيراميدز هذا الموسم لا تتوقف عند النتائج، بل تمتد إلى الأداء المميز وجودة اللاعبين وتكامل التشكيلة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة متجانسة وقوامًا قويًا من اللاعبين.

وأضاف تامر أمين أنه لم يكن يشعر بالقلق نفسه من بيراميدز في المواسم السابقة، لكنه يرى أن الفريق أصبح أكثر قوة هذا الموسم، في ظل امتلاكه تشكيلة متكاملة وقدرات فنية تمنحه أفضلية كبيرة في المنافسة.

وأكد أن بيراميدز يمتلك، من وجهة نظره، أقوى قائمة لاعبين في الدوري المصري، موضحًا أن تقييمه يعتمد على جودة التشكيلة وتجانس عناصرها وعمقها، إلى جانب توافر البدائل القوية، وليس على أسعار اللاعبين وقيمتهم السوقية.

واختتم تامر أمين حديثه بالتأكيد على ضرورة انتباه جماهير الأهلي والزمالك إلى قوة بيراميدز هذا الموسم، في ظل ما يمتلكه من عناصر وإمكانات تجعله منافسًا قويًا في سباق الدوري المصري.

أخبار توك شو أخبار وتقارير تامر أمين الإعلامي تامر أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

ترشيحاتنا

بترول أسيوط وابو قير للأسمدة

بترول أسيوط يحقق فوزه الأول في الدوري المصري على حساب أبو قير للأسمدة

حسام حسن

أحمد حسن يدعو لاحتواء أزمة بلاغات التوأم حسن ضد الصحفيين: الحكمة تقتضي الابتعاد عن التصعيد

منتخب مصر

منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج

بالصور

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد