تامر أمين لجمهور الأهلي والزمالك: ركزوا مع بيراميدز شوية

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك، محذرًا من انشغال الفريقين بالصراع بينهما، وعدم الانتباه إلى المنافس القوي الذي يتحرك بثبات في الدوري المصري، وهو نادي بيراميدز.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، أن جماهير الأهلي والزمالك منشغلة بالصراع المتبادل بين الفريقين، في الوقت الذي يواصل فيه بيراميدز تحقيق الانتصارات، مضيفًا أن الفريق حقق العلامة الكاملة بعد ست جولات، بحصد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية.

وأشار إلى أن قوة بيراميدز هذا الموسم لا تتوقف عند النتائج، بل تمتد إلى الأداء المميز وجودة اللاعبين وتكامل التشكيلة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة متجانسة وقوامًا قويًا من اللاعبين.

وأضاف تامر أمين أنه لم يكن يشعر بالقلق نفسه من بيراميدز في المواسم السابقة، لكنه يرى أن الفريق أصبح أكثر قوة هذا الموسم، في ظل امتلاكه تشكيلة متكاملة وقدرات فنية تمنحه أفضلية كبيرة في المنافسة.

وأكد أن بيراميدز يمتلك، من وجهة نظره، أقوى قائمة لاعبين في الدوري المصري، موضحًا أن تقييمه يعتمد على جودة التشكيلة وتجانس عناصرها وعمقها، إلى جانب توافر البدائل القوية، وليس على أسعار اللاعبين وقيمتهم السوقية.

واختتم تامر أمين حديثه بالتأكيد على ضرورة انتباه جماهير الأهلي والزمالك إلى قوة بيراميدز هذا الموسم، في ظل ما يمتلكه من عناصر وإمكانات تجعله منافسًا قويًا في سباق الدوري المصري.