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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث باسم الخارجية: العلاقات المصرية السعودية أخوية وتاريخية وشعبية

بدر عبد العاطي وزير الخارجية
بدر عبد العاطي وزير الخارجية
محمود محسن

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قوة العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنها علاقات أخوية وشعبية وتاريخية، تعكس عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، أن مصر أكدت ضرورة الوقف الفوري لأي اعتداءات تستهدف المملكة العربية السعودية، مشددًا على موقف القاهرة الداعم لأمن المملكة واستقرارها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، استعداد القاهرة للاستجابة لأي طلب تقدمه المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها.

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» اليوم الثلاثاء، إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مصر تقدم جميع أشكال الدعم والتضامن مع المملكة دون أي تحفظ.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري للسعودية، أوضح وزير الخارجية أن القاهرة ستلبي ما تطلبه المملكة، مجددًا إدانة مصر للهجمات التي تستهدفها، ومؤكدًا ثبات الموقف المصري الداعم لأمنها واستقرارها.

وفيما يتعلق باحتمال التدخل المصري المباشر في اليمن، أشار عبد العاطي إلى أن مصر ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم والتضامن مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدرس بجدية اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تضم السعودية وباكستان وتركيا، لافتًا إلى أن القاهرة تجري مشاورات بشأن مستقبل منظومة الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا تمثل منصة للتشاور وتنسيق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية، ومن المقرر أن تعقد اجتماعًا قريبًا.

عبد العاطي يحذر من تصاعد الأزمات الإقليمية

وحذر وزير الخارجية من خطورة التوترات المتصاعدة في المنطقة، في ظل تعدد الأزمات التي تشهدها، بما في ذلك الحرب المرتبطة بإيران، والأوضاع في السودان وليبيا واليمن ولبنان وسوريا، إلى جانب القضية الفلسطينية التي وصفها بأنها جوهر الصراع في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لتسوية الأزمات الراهنة، وتجنب المزيد من التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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