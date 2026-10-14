أحمد رزق: الزمالك تعرّض لظلم تحكيمي أمام الأهلي.. ودوري أبطال أفريقيا «الهدف الأهم» للفريق

أكد أحمد رزق، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مواجهة الأهلي في مباراة القمة، مشددًا على أهمية تجاوز أحداث اللقاء والتركيز في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح رزق، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تمثل الهدف الأهم للزمالك خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر من أصحاب الخبرات القادرة على صناعة الفارق أمام الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

واختتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن مهدي سليمان حارس مرمى الفريق يمتلك إمكانيات مميزة وخبرات كبيرة، ولن يتأثر بأحداث مباراة القمة.