محمود الخواجة: الزمالك قادر على تجاوز خسارة «القمة» والفوز على الجيش الرواندي

أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قادر على تجاوز خسارة مباراة القمة أمام الأهلي، وتحقيق الفوز على الجيش الرواندي في المواجهة المقبلة ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح "الخواجة"، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، أن الزمالك تعرّض للظلم خلال مباراة القمة، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام حول أداء طاقم التحكيم، في ظل القرارات التي شهدتها المباراة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن جماهير القلعة البيضاء تواصل دعم الفريق ومساندته في جميع الظروف، وهو ما يمثل دافعًا مهمًا للاعبين من أجل استعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير.

وشدّد «الخواجة» على أن مواجهة الجيش الرواندي لن تكون سهلة، في ظل أهمية اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، مؤكدًا أهمية التركيز والاستعداد الجيد من أجل مواصلة المشوار الأفريقي بنجاح.