ماهر غريب: معتمد جمال من أبناء الزمالك المخلصين ومستمر في منصبه

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، استمرار معتمد جمال في منصبه، مشيرًا إلى أن فكرة تعيين مدرب عام أجنبي للفريق مطروحة، لكنها مؤجلة لحين تولي المدير الرياضي الجديد مهام عمله.

الزمالك

وقال غريب، في تصريحات مع كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن معتمد جمال من أبناء الزمالك المخلصين، مؤكدًا أنه مستمر في أداء مهام عمله، كما أوضح أن المدير الفني يتحسن وحالته جيدة، ومن المقرر أن يتوجه إلى رواندا غدًا لملاحقة بعثة الفريق.

وأضاف أن ما تردد بشأن طلب شيكو بانزا عدم السفر إلى رواندا غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى وجود أخبار تتعمد إثارة الأزمات حول النادي، رغم أن بعضها غير منطقي.

الزمالك يحترم التحكيم ويطلب تفسيرًا لما حدث

وتطرق مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى الجدل المثار بشأن التحكيم، مؤكدًا احترام النادي وتقديره الكامل لمنظومة التحكيم، لكنه يطالب بتفسير ما حدث خلال المباراة، مع رفض أي تجاوزات أو خروج عن النص.

وأوضح غريب أن الزمالك يمر بأزمات ومشكلات صعبة، مشيرًا إلى أن إمام عاشور اعتذر لمعتمد جمال بسبب طريقة احتفاله بقرار منصف عقب الهدف، معتبرًا أن الاعتذار أمر يُحسب للاعب ويستحق الاحترام.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تولي حسين الزناتي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، على أن يُحسم ملف تعيين مدرب عام أجنبي بعد توليه المسؤولية، في الوقت الذي يواصل فيه معتمد جمال قيادة الفريق.