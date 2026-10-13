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الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد بدران

كشف عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعيه للانضمام إلى القلعة البيضاء قبل إتمام الصفقة بثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأزمات الإدارية التي مر بها النادي في تلك الفترة حالت دون ارتدائه القميص الأبيض.

وقال عبد الله السعيد، خلال تصريحاته عبر بودكاست «ريد بول»: «سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات، لكن الأزمات الإدارية السابقة هي اللي عطلت ارتدائي للقميص الأبيض».

الزمالك يستعد لمواجهة الجيش الرواندي

ويأتي حديث عبد الله السعيد في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى تجاوز خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تلقي الفريق الأبيض خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته في مباراة الإياب، وتقربه من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

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